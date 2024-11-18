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Кастомный Ford Falcon в стиле спортпрототипа выиграл награду Hot Wheels Legends Tour

Кастомный Ford Falcon в стиле спортпрототипа выиграл награду Hot Wheels Legends Tour
La Liebre
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Компания Mattel, которая производит игрушки, включая известную серию автомобильных моделей Hot Wheels, объявила победителя конкурса Hot Wheels Legends Tour 2024 года. В нём приняли участие более 5000 автомобилей из 13 стран мира, а победа присуждена проекту La Liebre, построенному командой Джузеппе Касагранде.

La Liebre

La Liebre

Фото: Mattel

La Liebre представляет собой модифицированное усилиями Baufer Garage шасси от Ford Falcon с углепластиковым кузовом в стиле прототипов гонок на выносливость. Под капотом у машины двигатель Chevrolet мощностью 600 лошадиных сил и пятиступенчатая трансмиссия Saenz 910.

La Liebre

La Liebre

Фото: Mattel

Отмечается, что жюри, в которое вошли в том числе телеведущий Джей Лено и пилотесса NASCAR Тони Брейдингер, отметили не только внешний вид La Liebre, но и вклад его создателей в чилийскую автомобильную культуру. Кроме того, автомобиль будет увековечен в виде модели в масштабе 1:63, так же, как и обладатели наград прошлых лет.

Салон La Liebre

Салон La Liebre

Фото: Mattel

Так, в 2023 году награду Hot Wheels Legends Tour получила Mazda в стиле киберпанк.

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