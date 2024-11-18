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В «Ред Булл» поддержали назначение нового гоночного директора Формулы-1

В «Ред Булл» поддержали назначение нового гоночного директора Формулы-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поддержал назначение Руя Маркеша на должность гоночного директора Формулы-1.

«Он проделал очень хорошую работу [в младших сериях]. Думаю, ФИА приняла правильное решение сделать его преемником [Нильса] Виттиха», — приводит слова Марко F1-Insider.

При этом F1-Insider сообщает со ссылкой на свои источники в ФИА и Формуле-1, что Виттих думал в первую очередь о себе, а не о своей работе на посту гоночного директора, и что он стремился к слишком активному контакту с прессой.

Инсайдеры Формулы-1 узнали, что чашу терпения команд переполнили действия Виттиха в Бразилии, где он слишком по-разному отреагировал на три инцидента с красными флагами во время дождливой квалификации. После аварии Карлоса Сайнса заезды были остановлены через семь секунд, после аварии Франко Колапинто – через 22 секунды, а после инцидента с Лэнсом Строллом – через 51 секунду. Из-за этого Макс Ферстаппен выбыл во втором сегменте, а Ландо Норрис сорвал куш. Многие говорили о произволе и видели в этом явное предпочтение в сторону «Макларена».

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