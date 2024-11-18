Отец Переса — о критике сына Ральфом Шумахером: может, он влюблён в Чеко

65-летний Антонио Перес Гарибай, являющийся отцом пилота команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Переса, жёстко и откровенно высказался о бывшем гонщике Ф-1, ныне эксперте на немецком телевидении Ральфе Шумахере.

«Они [СМИ] должны хотя бы извиниться. Если вы понимаете, о чём я. Есть один гонщик… журналист, раньше был пилотом Формулы-1. Сперва он утверждал, что Чеко выгнали из «Ред Булл», а на следующей неделе совершил каминг-аут.

Не знаю, может, он влюблён в Чеко? Вы понимаете, да? Происходит много странных вещей. Вы уже не знаете, журналист он, женщина или мужчина. Но его слова вызывают сомнения, даже не из-за Чеко, а из-за того, что его жена рассказала о нём», — приводит слова Переса-старшего FormulaDirecta со ссылкой на ESPN.

Напомним, в июле Ральф Шумахер заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации*.

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