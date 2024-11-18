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В «Пирелли» заявили, что им не хватает данных по новому «суперсофту»

В «Пирелли» заявили, что им не хватает данных по новому «суперсофту»
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Компании «Пирелли» пока не хватает данных по будущему очень мягкому компаунду C6 шин для следующего сезона Формулы-1. Об этом заявил руководитель спортивного отдела итальянской компании Марио Изола.

«Это важный вопрос. Я бы хотел дождаться постсезонных тестов в Абу-Даби. У нас всё ещё есть дефицит некоторых данных по C6. Важно подчеркнуть, что нам необходимо омологировать состав, если мы хотим его использовать, но мы не обязаны его использовать. Однако я предпочитаю иметь C6 в наличии, он в основном предназначен для уличных гонок. У нас в календаре всё больше и больше уличных гонок. Возможность иметь C6 может быть полезной», — приводит слова Изолы F1Technical.

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