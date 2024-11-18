Ферстаппен – лидер по количеству штрафных баллов за всю историю Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является лидером по количеству набранных штрафных балов с момента, когда они стали начисляться в 2014 году. На счету трёхкратного чемпиона Формулы-1 39 баллов, которые он заработал в 206-ти гоночных уикендах.

На втором месте датчанин Кевин Магнуссен, у которого 37 баллов в 182-х Гран-при. При этом Магнуссен является единственным в истории Формулы-1 гонщиком, получившим дисквалификацию за перебор штрафных баллов в течение года.

На третьем месте еще один пилот «Ред Булл» — Серхио Перес. На счету мексиканца 34 балла в 222-х Гран-при.

Лидером по «частоте» получения штрафных баллов является уже не выступающий в Формуле-1 россиянин Даниил Квят. Он заработал 27 баллов в 110 Гран-при (в среднем 0,25 за этап).