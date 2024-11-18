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Ральф Шумахер: не хочу никого этим обидеть, но я большой поклонник Макса Мосли

Ральф Шумахер: не хочу никого этим обидеть, но я большой поклонник Макса Мосли
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение о происходящей в Ф-1 борьбе за власть, а также сравнил методы управления ФИА нынешним президентом Мохаммедом бен Сулайемом и ныне покойным Максом Мосли.

«Меня больше ничего не удивляет в ФИА, особенно в президенте Федерации. Он хочет высказаться по всем вопросам. Вы часто его видите, он вручает гонщикам трофеи, и это здорово, но очень жаль, что он выпихнул такого хорошего специалиста [Нильса Виттиха].

Сейчас идёт постоянная борьба за власть в Формуле-1, думаю, между Ф-1 и Liberty Media. Идут разговоры о неких суммах денег, ФИА находится под финансовым давлением. Всё это разочаровывает. Возвращаясь в прошлое, и я не хочу никого этим обидеть, но я большой поклонник Макса Мосли, который, по моему мнению, вёл ФИА другим путём», — приводит слова Шумахера Formel1.

Напомним, Макс Мосли (1940—2021) руководил ФИА с 1993 по 2009 годы. Он ушел в отставку после громкого скандала вокруг его участия в приватной оргии.

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