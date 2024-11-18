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Промоутер ГП Монако предсказывает катастрофическое уменьшение числа европейских этапов

Промоутер ГП Монако предсказывает катастрофическое уменьшение числа европейских этапов
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Президент Автомобильного клуба Монако Мишель Боэри прогнозирует, что в будущем в Европе будет проводиться всего два или три Гран-при, поскольку спрос на Формулу-1 в других частях мира слишком высок.

«По сравнению с другими европейскими Гран-при у нас есть несколько небольших преимуществ, но, прежде всего, мы не будем ни с кем чередоваться. Мы будем в календаре каждый год. Многие европейские этапы просто исчезнут, а те, что останутся, будут чередоваться. Думаю, при нынешнем спросе на Формулу-1, в Европе останется всего два-три Гран-при, а фокус сместится в Китай и на другие континенты», — приводит слова Боэри Planet F1.

Недавно организаторы Гран-при Монако согласовали шестилетнее продление контракта с Формулой-1 — он останется в календаре как минимум до 2031 года.

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