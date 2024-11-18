Ферстаппен отметил важный фактор успеха на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1 – Гран-при Лас-Вегаса.

«Гонка в Бразилии была невероятной для нас и стала по-настоящему особенным моментом для меня и команды. Было здорово видеть, что мы вернулись к прежней форме; команда проделала потрясающую работу, и мы надеемся продолжить в том же духе в следующих гонках.

Конечно, Вегас — это начало финальной фазы сезона, так что для всех это будет последний рывок. В прошлом году мы хорошо там выступили, это действительно быстрая трасса с длинными прямыми и множеством возможностей для обгонов и борьбы. И снова ожидается довольно низкая температура воздуха, так что важна будет работа шин. Мы принимаем гонки такими, какие они есть, и с нетерпением ждём заключительных этапов сезона», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

22-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. По итогам этапа на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.