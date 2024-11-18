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Тото Вольф назвал цели «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса

Тото Вольф назвал цели «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

«Мы направляемся в Лас-Вегас с готовностью принять участие в трёх последних гонках сезона. Наша цель — как можно более успешно завершить этот год и продемонстрировать ещё несколько ярких моментов. Мы с нетерпением ждём предстоящих гонок, завершающих наш невероятный путь с Льюисом [Хэмилтоном] и являющихся частью подготовки к 2025 году.

Мы рады нашему возвращению в Лас-Вегас. В прошлом году Формула-1 устроила невероятное шоу, яркое зрелище машин, мчащихся по ночной трассе, что стало одним из самых впечатляющих событий сезона. Я не мог отказаться от возможности проехать со скоростью под 300 км/ч по такому культовому объекту на мощном Mercedes-AMG GT R.

Сама трасса и её антураж представляли собой увлекательное испытание как для пилотов, так и для команд, а также способствовали проведению захватывающего Гран-при. Уверен, что в этом году мероприятие будет иметь ещё больший успех и будет способствовать дальнейшему росту интереса к нашему спорту в США», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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