Новый гоночный директор Формулы-1 впервые высказался о своём назначении

Новый гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш впервые высказался о своём назначении на должность в Международной автомобильной федерации (ФИА), а также ответил, был ли он удивлён, получив это предложение.

«Это не вопрос удивления. Всё развивается, и приобретённый нами опыт открывает нам эти возможности», — приводит слова Маркеша Planet F1.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила, что Нильс Виттих покидает пост гоночного директора Формулы-1, а его должность, начиная с Гран-при Лас-Вегаса, займёт Руй Маркеш. После этого Маркеш во время прошедшей 15 ноября квалификации Гран-при Макао в региональной Формуле показал 12 красных флагов за 40 минут.