Лиам Лоусон рассказал о выговоре от отца за показанный Серхио Пересу средний палец

Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал, что получил выговор от своего отца за стычку с Серхио Пересом на Гран-при Мексики, когда новозеландец в пылу борьбы показал Чеко средний палец.

«Мой отец отчитал меня, да, как он делал это много раз за прошлые годы. Мне очень повезло, что у меня есть такой человек, как мой отец, который сыграл огромную роль в моём воспитании как мужчины и как гонщика, помог мне повзрослеть и стать профессионалом в этом виде спорта.

Он всегда, еще с детства, держал меня очень приземлённым. Так что, знаете, ему это не понравилось, и я понимаю, почему. И как я уже сказал, мне не следовало делать это, и я извлеку из этого урок», — приводит слова Лоусона Planet F1.