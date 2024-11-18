Экс-чемпион Формулы-1 – о Ферстаппене: когда нет доминирующей машины, появляются ошибки

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти высказал мнение, что ошибки Макса Ферстаппена в этом сезоне обусловлены тем, что он уже не имеет в своём распоряжении доминирующую машину, поэтому вынужден пилотировать на грани возможного.

«Я вижу, что Ферстаппен немного огорчён положением дел в «Ред Булл». Он находится в совершенно иной ситуации, чем в прошлом году и в начале этого. Он внезапно обнаружил, что ему приходится выжимать из машины характеристики, которых в ней нет. Когда у вас больше нет доминирующей машины, и вам приходится бороться, прилагая усилия, превышающие ваши возможности, тогда случаются ошибки», — приводит слова Андретти La Gazzetta dello Sport.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.