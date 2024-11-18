Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл поделился идеей, как помочь молодёжи получить опыт в Формуле-1

Джордж Расселл поделился идеей, как помочь молодёжи получить опыт в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказал идею, реализация которой может помочь молодым гонщикам получить больше наката в Формуле-1.

«Четыре первых практики — это здорово для молодых гонщиков. Но, возможно, если есть какие-то повреждения в результате аварии, то они не должны учитываться в лимите бюджетов.

Мы все вплотную приблизились к ограничениям финансовых правил, и если молодой гонщик повредит машину, то, возможно, это должно учитываться отдельно», — приводит слова Расселла F1i.

После 21-го этапа Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий занимающую второе место итальянскую команду «Феррари» на 36 очков. «Ред Булл» на третьем месте с отставанием в 49 очков от «Макларена».

Материалы по теме
Джордж Расселл нашёл позитив в последних неудачах «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android