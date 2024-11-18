Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Шумахера в Формулу-1

Култхард сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Шумахера в Формулу-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард сравнил переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Михаэля Шумахера в Ф-1 в команду «Мерседес».

«Мерседес» живёт не для Хэмилтона, и Льюис ясно дал понять, что он живёт не для «Мерседеса». Точно так же, когда Михаэль вернулся из отставки, чтобы подписать контракт с «Мерседесом», для всех это было шоком, что он может быть кем-то иным, кроме как легендой «Феррари». Но его привлекла возможность вернуться домой в «Мерседес», у него были желание и вера в то, что он всё ещё может добиться чего-то. Он провёл там пару лет, у него всё было хорошо, но это было уже не то, что в его первый период в Формуле-1», — приводит слова Култхарда GP Blog.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон оценил выступление «Феррари» в этом сезоне Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android