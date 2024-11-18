Култхард сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Шумахера в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард сравнил переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Михаэля Шумахера в Ф-1 в команду «Мерседес».

«Мерседес» живёт не для Хэмилтона, и Льюис ясно дал понять, что он живёт не для «Мерседеса». Точно так же, когда Михаэль вернулся из отставки, чтобы подписать контракт с «Мерседесом», для всех это было шоком, что он может быть кем-то иным, кроме как легендой «Феррари». Но его привлекла возможность вернуться домой в «Мерседес», у него были желание и вера в то, что он всё ещё может добиться чего-то. Он провёл там пару лет, у него всё было хорошо, но это было уже не то, что в его первый период в Формуле-1», — приводит слова Култхарда GP Blog.