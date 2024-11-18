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Кими Антонелли: Ферстаппен — замечательный человек, он мне очень нравится

Кими Антонелли: Ферстаппен — замечательный человек, он мне очень нравится
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Будущий боевой пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о гонщике «Ред Булл», трёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене, а также рассказал, возможна ли дружба между гонщиками.

«Да, могут [дружить]. Но вне трассы. На трассе ты не можешь ни на кого рассчитывать, никто не окажет тебе никаких поблажек, ты их не получишь. Там ты гоняешься только за себя.

Я разговаривал с Максом несколько раз, и он замечательный человек, он мне очень нравится. Мы также соревновались с ним на симуляторе, и он уделяет много внимания даже мелочам. На трассе его считают очень жёстким, но за её пределами он очень лёгкий, нормальный человек», — приводит слова Антонелли La Gazzetta dello Sport.

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