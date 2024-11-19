Аргентинский журналист анонсировал большие новости о Франко Колапинто

Аргентинский журналист Mundo Sport Extra Сезар Сантомауро у себя в соцсетях анонсировал большие новости о своём соотечественнике Франко Колапинто. Они ожидаются во время гоночного уикенда Гран-при Лас-Вегаса.

«Внимание! Скоро будут большие новости. Лас-Вегас, всего через несколько дней», — написал Сантомауро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), прикрепив фотографию Колапинто.

Напомним, у Франко Колапинто есть контракт с «Уильямсом», но у этой команды заняты оба места на следующий сезон. Ранее были слухи, что Колапинто интересен командам «Ред Булл»/«РБ» и «Альпин».

22-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. По итогам этапа на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.