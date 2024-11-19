Ральф Шумахер ответил, способствовал ли Ньюи увольнению Фэллоуза из «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал увольнение Дэна Фэллоуза с поста технического директора «Астон Мартин».

«Он оказал большое влияние на машину, и в начале сезона она выглядела как ракета.

Отличие Эдриана Ньюи от многих других в его способности решать проблемы. Ньюи кажется невероятным в этом деле, в то время как Фэллоуз не справился.

Фэллоуз покинул «Ред Булл», рассчитывая на эту более важную должность. Но он не очень хорошо вписался в «Астон Мартин». А теперь еще приходит Эдриан.

Просил ли Ньюи об увольнении своего бывшего коллеги? Я не знаю, но я спрошу Эдриана, когда увижу его в следующий раз», — приводит слова Шумахера Formel1.

Издание отметило, что Шумахер и Ньюи часто проводят время в Южной Африке вместе с Эдди Джорданом.

Ранее издание Business F1 Magazine сообщало, что конструктор Эдриан Ньюи, перешедший в «Астон Мартин», не общается Фэллоузом.