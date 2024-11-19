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Актриса Сидни Суини проехала на машине NASCAR

Актриса Сидни Суини проехала на машине NASCAR
Сидни Суини в машине NASCAR
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Известная актриса Сидни Суини в рамках программы NASCAR Racing Experience проехала несколько кругов на гоночном сток-каре. Заезды проходили на овале «Шарлотт Мотор Спидвей» в Северной Каролине, а инструктором для Суини выступил экс-чемпион NASCAR Cup Series Райан Блейни.

Сидни Суини в машине NASCAR

Сидни Суини в машине NASCAR

Фото: Социальные сети Сидни Суини

Сидни Суини известна своей любовью к автомобилям. В мае она заявила, что восстанавливает Ford Mustang 1965 года, а также признавалась, что любит классические модели Porsche. Ранее в этом месяце Суини вошла в тройку самых высокооплачиваемых молодых актрис Голливуда.

Сидни Суини на трассе «Шарлотт Мотор Спидвей»

Сидни Суини на трассе «Шарлотт Мотор Спидвей»

Фото: Социальные сети Сидни Суини

Напомним, что сезон NASCAR завершился в середине ноября. Чемпионом Cup Series во второй раз в карьере стал Джоуи Логано, на последних кругах опередивший партнёра по команде «Пенске» Райана Блейни. Для «Пенске» это уже третий подряд чемпионский титул в NASCAR Cup Series.

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