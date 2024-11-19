Киберпреступники угнали Lamborghini у известного бейсболиста

У победителя Мировой серии Главной лиги бейсбола 2016 года Криса Брайанта угнали Lamborghini Huracán. Преступление было совершено с помощью взлома электронной почты, завладев которой злоумышленники указали свой адрес доставки автомобиля и присвоили его себе, сообщает NBC со ссылкой на представителя полиции Денвера.

Когда пропажа автомобиля была замечена, Брайант обратился в полицию США. В результате расследования удалось быстро обнаружить преступников, при задержании которых были найдены и другие украденные автомобили. Lamborghini Huracán в итоге возвращён Брайанту через пять дней после подачи заявления.

Напомним, что Lamborghini Huracán дебютировал в декабре 2013 года, а в апреле 2024-го представлена прощальная версия модели. В линейке Lamborghini её заменил гибридный Temerario.