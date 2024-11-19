Дочь Квята – во время стрима Ферстаппена: привет, глупые, глупые мальчики

Пенелопа, дочь девушки Макса Ферстаппена Келли Пике, появилась на стриме гонщика «Ред Булл», забавным образом обратившись к игрокам.

«Привет, глупые, глупые мальчики», — сказала Пенелопа, что вызвало смех у Ферстаппена.

«Они действительно глупые», — сказал Макс.

Дочь Квята – во время стрима Ферстаппена: привет, глупые, глупые мальчики:

Напомним, за три Гран-при до конца сезона Ферстаппен является лидером чемпионата. В активе нидерландского гонщика 393 очка. Вторую позицию занимает британец Ландо Норрис из «Макларена» (331). Тройку сильнейших замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (307).

Пенелопа является дочкой Келли и россиянина Даниила Квята, с которым она встречалась до Макса.