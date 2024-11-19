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Главный инженер «Ред Булл»: будем нервничать перед тестами в 2025 году

Главный инженер «Ред Булл»: будем нервничать перед тестами в 2025 году
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Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался о работе над болидом для сезона-2025. Специалиста спросили, есть ли у команды чёткое представление о том, какие изменения будут внесены в машину.

«Забавно, не правда ли, я могу сказать вам «да», но я гарантирую, что все будут нервничать перед первыми тестами в следующем году.

Дело не в том, что мы не знаем, чего хотим добиться от машины следующего сезона, но ситуация усугубляется из-за проблем, связанных с 2026 годом. Да, мы знаем, чего хотим. Все планы готовы, но это не имеет значения. Важно то, что мы делаем», — приводит слова Монагана издание Racingnews365.

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