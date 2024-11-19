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Ральф Шумахер высказался о решении «Альпин» перейти на моторы «Мерседеса

Ральф Шумахер высказался о решении «Альпин» перейти на моторы «Мерседеса
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал решение «Альпин» перейти на моторы «Мерседеса». Силовые установки гоночного коллектива из Германии появятся на автомобилях французской команды начиная с 2026 года.

«Я считаю, что это правильное решение. В противном случае «Рено»/»Альпин»а пришлось бы потратить много денег на разработку собственного двигателя. Судя по всему, их завод очень устарел. Поэтому пришлось бы потратить много денег, которых нет», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

Напомним, в конце сентября стало известно, что французская автомобилестроительная корпорация «Рено» отказалась от производства собственных силовых установок для Формулы-1 на заводе в Вири-Шатийоне.

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