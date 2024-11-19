Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: если Хэмилтон выиграет с «Феррари», то останется непобедимым навсегда

Вильнёв: если Хэмилтон выиграет с «Феррари», то останется непобедимым навсегда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о решении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». К итальянской команде британец присоединится в следующем сезоне.

«Это «Феррари». Это самое громкое имя в автомобильной и автоспортивной индустрии, и у Льюиса тоже самое громкое имя. А теперь объедините их. Если он сможет выиграть вместе с «Феррари», то навсегда останется непобедимым. Вот и всё. Он укрепит своё наследие. Всё очень просто. Но даже если он не выиграет с «Феррари», у него всё равно останутся все рекорды. Это был бы решающий шаг. Так что стоит рискнуть. Иногда приходится полагаться на предчувствие. В таких случаях просто надеешься, что другой корабль будет лучше», — приводит слова Вильнёва GPblog со ссылкой на Grosvenor Sport.

Материалы по теме
Култхард сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Шумахера в Формулу-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android