Вильнёв: если Хэмилтон выиграет с «Феррари», то останется непобедимым навсегда

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о решении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». К итальянской команде британец присоединится в следующем сезоне.

«Это «Феррари». Это самое громкое имя в автомобильной и автоспортивной индустрии, и у Льюиса тоже самое громкое имя. А теперь объедините их. Если он сможет выиграть вместе с «Феррари», то навсегда останется непобедимым. Вот и всё. Он укрепит своё наследие. Всё очень просто. Но даже если он не выиграет с «Феррари», у него всё равно останутся все рекорды. Это был бы решающий шаг. Так что стоит рискнуть. Иногда приходится полагаться на предчувствие. В таких случаях просто надеешься, что другой корабль будет лучше», — приводит слова Вильнёва GPblog со ссылкой на Grosvenor Sport.

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