Организаторы Гран-при Лас-Вегаса усложнили возможность болельщикам без билетов увидеть предстоящие сессии Формулы-1. Заезды в Лас-Вегасе проводятся на городской трассе Лас-Вегаса посреди города. В преддверии этапа на пешеходных мостах, с которых открывается вид на трассу, были установлены специальные металлические барьеры, которые не позволят видеть происходящее.

Фанатам без билетов усложнили возможность увидеть Гран-при Лас-Вегаса:

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. Первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент занимает британская команда «Макларен», на счету которой 593 очка. Вторую позицию занимает «Феррари» (557), а топ-3 замыкает «Ред Булл» (544).