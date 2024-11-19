«Розовый вернулся». «Альпин» представила ливрею на три оставшихся Гран-при

Французская команда Формулулы-1 «Альпин» представила полностью розовую ливрею на оставшиеся три Гран-при в нынешнем сезоне.

«Розовый вернулся». В последних трёх гонках сезона 2024 года мы выступим в полностью розовой раскраске в сотрудничестве с нашим титульным партнёром BWT», — говорится в сообщении «Альпин».

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Фото: BWT Alpine Formula One Team

Напомним, в календаре Формулы-1 этого сезона остались Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби. «Альпин» в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 49 очков. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 593 балла.

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