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AMuS рассказал о перестановках в «Астон Мартин». Названа должность Эдриана Ньюи

AMuS рассказал о перестановках в «Астон Мартин». Названа должность Эдриана Ньюи
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Конструктор Эдриан Ньюи займёт пост технического директора «Астон Мартин». Об этом информирует Auto Motor und Sport. Ранее эту должность в британской команде занимал Дэн Фэллоуз. Недавно в пресс-релизе «Астон Мартин» говорилось, что Фэллоуз останется в структуре команды. По сведениям издания, больше за разработку болида он отвечать не будет. Ньюи же должен занять пост технического директора с марта 2025 года.

Также сообщается, что экс-сотрудник «Феррари» Энрико Кардиле, перешедший в «Астон Мартин», должен взять на себя управление конструкторским бюро. Сейчас Энрико занимает пост главного технического директора. Также отмечается, что владелец команды Лоуренс Стролл в данный момент не доволен темпами её развития.

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