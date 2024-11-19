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Глава «Макларена» Браун — о Норрисе и Пиастри: в нашей клетке два льва

Глава «Макларена» Браун — о Норрисе и Пиастри: в нашей клетке два льва
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Глава «Макларена» Зак Браун рассказал, как поддерживает здоровую конкуренцию между гонщиками команды, Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Как сделать так, чтобы сражения Норриса и Пиастри не превратились в битвы Сенны и Проста? Я не волнуюсь по этому поводу, но понимаю, что нечто подобное может случиться, если потерять осторожность. Примеров из прошлого достаточно. Пике против Мэнселла, Хэмилтон против Росберга. Многое зависит от личностей гонщиков.

Нам повезло, что у нас в клетке два льва, но они прекрасно ладят друг с другом. Прозрачность, которую мы поддерживаем в команде, создаёт доверие. А когда угрожает шторм, мы пытаемся принять меры, прежде чем он наберёт силу. Вот почему мы всегда вовлекаем наших пилотов в маркетинговую деятельность, вместе играем в гольф и вместе ужинаем. Это помогает справляться с трудными ситуациями», — приводит слова Брауна Auto Motor und Sport.

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