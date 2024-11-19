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В Jaguar представили новый логотип и полностью обновили бренд

В Jaguar представили новый логотип и полностью обновили бренд
В Jaguar полностью обновили бренд
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Компания Jaguar открыла новую главу своей истории, представив новый логотип и полностью обновив бренд. Согласно пресс-релизу, в основу нового бренда лёг принцип основателя Jaguar сэра Уильяма Лайонса «Не копируй».

Новый логотип Jaguar

Новый логотип Jaguar

Фото: Jaguar

Новую эпоху Jaguar, сообщает компания, определяют модернизм и творческая философия. Первые концепты марки в рамках новой концепции будут представлены на Неделе искусств в Майами 2 декабря. Ожидается, что на ней дебютирует электромобиль на платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture), тесты которого в Jaguar показали ранее.

Обновлённый бренд Jaguar

Обновлённый бренд Jaguar

Фото: Jaguar

Напомним, в июне в Jaguar представили свою последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания. С 2025 года британская марка будет производить исключительно электрические автомобили.

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