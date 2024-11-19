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Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен выступает лучше, когда злится

Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен выступает лучше, когда злится
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Бывший пилот Формулы-1 голландец Гидо ван дер Гарде высказался о выступлении трёхкратного чемпиона мира соотечественника Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Я очень хорошо знаю Макса и Йоса. И я знаю одно – когда они злятся, и в особенности это касается Макса, то выступают лучше. Я не знаю, как он это делает, но вы видели, что в Бразилии он был на миссии. За этим невероятно наблюдать, потому что он суперталантлив. За его темпом приятно наблюдать, но, когда он злится, это нечто особенное. Когда он высвобождает льва, то выступает ещё лучше», — приводит слова ван дер Гарде издание GPblog.

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