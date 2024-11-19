Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер отреагировал на жёсткую критику в свой адрес от отца Серхио Переса

Ральф Шумахер отреагировал на жёсткую критику в свой адрес от отца Серхио Переса
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал резкие заявления, которые в его адрес позволил себе Антонио Перес Гарибай — отец гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Антонио раскритиковал Ральфа, поскольку ему не понравилось, как тот отзывался о его сыне.

«Я бы тоже поддержал своего сына и попытался бы помочь. 100%. Так и поступают отцы. Но что касается стиля, я бы выражался иначе. Но ведь мы знаем господина Переса и все эмоции, которые присущи ему. Вот почему я не злюсь на него. Тем не менее, как мне кажется, результаты на трассе были бы лучшим аргументом», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Отец Переса — о критике сына Ральфом Шумахером: может, он влюблён в Чеко

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android