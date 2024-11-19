Ральф Шумахер отреагировал на жёсткую критику в свой адрес от отца Серхио Переса

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал резкие заявления, которые в его адрес позволил себе Антонио Перес Гарибай — отец гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Антонио раскритиковал Ральфа, поскольку ему не понравилось, как тот отзывался о его сыне.

«Я бы тоже поддержал своего сына и попытался бы помочь. 100%. Так и поступают отцы. Но что касается стиля, я бы выражался иначе. Но ведь мы знаем господина Переса и все эмоции, которые присущи ему. Вот почему я не злюсь на него. Тем не менее, как мне кажется, результаты на трассе были бы лучшим аргументом», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.

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