Никита Мазепин заявил, что у него был пятилетний контракт с «Хаасом»

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, как относится к своей карьере в автоспорте, и раскрыл детали своего соглашения с «Хаасом», которое команда разорвала в марте 2023 года.

«Профессиональный автоспорт — это вынужденно пройденная глава, потому что для меня автоспорт являлся моей основной деятельностью, благодаря которой я закрывал свои экзистенциальные потребности. Просыпаясь утром, я мог себе ответить на вопрос, зачем я здесь, кто я и чем отличаюсь от людей, которые ничего не делают.

Я входил в 20-ку лучших гонщиков мира, меня эта позиция устраивала, у меня был пятилетний контракт с командой «Хаас», и я планировал как минимум пять лет провести в Формуле-1 и добиться там определённых успехов.

Да, к сожалению, на моей полке не будет кубка Формулы-1, который я как минимум хотел заработать, а возможно, и представить российскому автоспорту нового чемпиона мира Формулы-1. Я об этом мечтал, и это я потерял, но нашёл много чего другого, и здесь не мне судить, что из этого важнее», — приводит слова Мазепина издание Autosport.com.ru.