Йос Ферстаппен ответил на возможность участия в «24 часа Ле-Мана» вместе с сыном

52-летний нидерландский бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом трёхкратного чемпиона серии из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу возможного участия в «24 часа Ле-Мана» вместе с Максом.

Напомним, Ферстаппен-младший всегда говорил, что мечтает принять участие в данной гонке со своим экипажем, состоящим из двукратного чемпиона «Королевских гонок» Фернандо Алонсо, Ника де Вриса, Макса Ферстаппена и его отца Йоса.

«То, что у меня есть сейчас в ралли, идеально подходит для меня. С возрастом не становишься быстрее, поэтому я доволен тем, что делаю сейчас. Моя любовь к ралли возникла случайно. Меня пригласили поуправлять раллийной машиной на небольшой трассе, и это сразу же затянуло», — приводит слова Йоса издание Racingnews365.