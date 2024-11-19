Никита Мазепин — о возвращении в Формулу-1: как в анекдоте — есть нюанс

25-летний российский автогонщик и бывший участник Формулы-1 в составе команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал о возможном возвращении в «Королевские гонки».

«У меня наследственно есть предпринимательские гены, плюс образование, плюс какая-то база в спорте, то два против одного — речь о том, чтобы искать себя в бизнесе. Возможно, в бизнесе, связанном со спортом, для достижения тотальной синергии.

Но я на 99% уверен, что вы меня в Формуле-1 увидите. Точно. Но, знаете, как в анекдоте, есть нюанс. Нюанс — в какой роли. Это оставлю на волю судьбы. Думаю, что уже вряд ли гонщиком. Это было уникальное время, и я бы многое, что у меня есть, отдал ради возможности прожить эти моменты ещё раз», — приводит слова Мазепина издание Autosport.com.ru.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас» в сезоне-2021 и не заработал для команды ни одного очка. В «Хаасе» расторгли с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».