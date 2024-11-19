Роберт Шварцман в социальных сетях попрощался с «Феррари»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман опубликовал в социальных сетях прощальное письмо к «Феррари», участником академии которой являлся долгие годы.

«Пилотирование в составе „Феррари“ было один из лучших опытов в моей жизни! Я никогда не забуду ощущения от первой поездки за рулём „Феррари“, я всегда буду благодарен за каждый круг, за каждый опыт, и для меня было большой честью работать с одними из самых талантливых и ярких людей в автоспорте. Я знаю, что время, проведённое в команде, сделало меня лучшим гонщиком, и готов взять с собой все воспоминания в своё следующее приключение.

Спасибо всем тифози, которые всегда так поддерживали меня на протяжении многих лет, и, наконец, что не менее важно, всем членам команды, которые верили в меня, помогали мне в этом путешествии, я искренне благодарен. До скорой встречи и вперёд, «Феррари»!" — написал Роберт в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно о возвращении Шварцмана в коллектив «Према», за который он проведёт дебютный сезон-2025 для себя и «Премы» в американской серии IndyCar.