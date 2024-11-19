В «Феррари» показали специальные пустынные комбинезоны для пилотов на Гран-при Лас-Вегаса

Итальянский коллектив «Феррари» в социальных сетях продемонстрировал специальные гоночные комбинезоны, в которых пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.
Фото: ferrarif1.com
Фото: ferrarif1.com
За три этапа до конца сезона-2024 итальянская команда занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 557 очков. У лидирующего «Макларена» — 593 очка. На третьем месте идёт команда «Ред Булл», обладающая 544 очками. Пилоты «Феррари» потеряли любую возможность сразиться за титул в личном зачёте в нынешнем году.
Ранее руководитель команды Фредерик Вассёр высказался по поводу текущего сезона для своего коллектива.