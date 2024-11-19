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Сайнс — о работе с Албоном в «Уильямсе»: помогу стать лучшей командой, как «Макларену»

Сайнс — о работе с Албоном в «Уильямсе»: помогу стать лучшей командой, как «Макларену»
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Испанский гонщик Формулы-1, проводящий свой последний сезон за «Феррари», Карлос Сайнс высказался по поводу работы с Александером Албоном в «Уильямсе» в следующем году.

«У меня был действительно хороший опыт работы в «Макларене», были действительно хорошие, товарищеские отношения с Ландо [Норрисом]. Мы оба находились на одном уровне, а не делились на первый или второй номер, но я, возможно, был более опытным [пилотом], он был скорее новичком, но мы оба подталкивали друг друга к развитию.

Здесь [в «Феррари»] это было аналогично с Шарлем, хотя, возможно, его всегда считали будущим проекта. Но мне всегда нравилось иметь сильных товарищей по команде. Думаю, что Алекс будет отличным напарником для совместной работы в следующем году, и считаю, что, учитывая мой опыт работы в «Феррари», я, вероятно, помогу «Уильямсу» стать лучшей командой. И мы будем работать вместе с Алексом, чтобы построить сильную команду, как это сделал я в «Макларене» с Ландо», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

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