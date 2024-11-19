В «Феррари» обратились к покинувшему коллектив Шварцману

Итальянский коллектив «Феррари» в социальных сетях обратился к российско-израильскому гонщику Роберту Шварцману, покинувшему команду. Шварцман был участником молодёжной академии долгое время, участвуя в тестах и в работе на симуляторе.

«Новые приключения ждут Роберта Шварцмана после того, как он покинул нас, чтобы начать новое путешествие в IndyCar вместе с «Премой», — написала пресс-служба команды в социальных сетях.

Шварцман в 2019 году в составе итальянской команды «Према» в дебютном сезоне стал чемпионом Формулы-3, одержав три победы, финишировав 10 раз на подиуме и стартовав с поул-позиции два раза.

Ранее сам Роберт написал письмо, обращённое к итальянской команде, поклонникам и своему опыту, который был получен в составе коллектива за годы работы.