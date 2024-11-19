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Видео: соперник попытался выбить Макса Ферстаппена во время гонки в симрейсинге

Видео: соперник попытался выбить Макса Ферстаппена во время гонки в симрейсинге
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27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время очередного стрима в симрейсинге столкнулся с неожиданным поведением своего онлайн-соперника.

Ферстаппен преследовал группу пилотов и при попытке опережения одного из соперников оппонент резко вывернул направо, стараясь выбить Макса с трассы. Однако Ферстаппен не только сохранил контроль над болидом, но ещё и посмеялся вместе со своими партнёрами по онлайн-команде Redline над тем, как его соперника развернуло.

Макс известен своей любовью к виртуальным заездам. Ранее он принял участие в благотворительной гонке, по ходу которой фанаты неоднократно штрафовали Ферстаппена за «донаты».

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