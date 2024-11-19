Окон показал особую расцветку шлема, посвящённую герою Marvel, в преддверии ГП Лас-Вегаса

28-летний французский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Эстебан Окон показал в социальных сетях специальную расцветку своего шлема на Гран-При Лас-Вегаса, посвящённую герою компании Marvel — Капитану Америка.
Фото: Личный архив Эстебана Окона
Фото: Личный архив Эстебана Окона
Фото: Личный архив Эстебана Окона
Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября в США. На последнем этапе в Бразилии гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли завоевали двойной подиум в дождевой гонке, финишировав соответственно на второй и третьей позициях.
Ранее сам коллектив показал специальную ливрею на этап в Лас-Вегасе.