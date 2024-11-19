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Окон показал особую расцветку шлема, посвящённую герою Marvel, в преддверии ГП Лас-Вегаса

Окон показал особую расцветку шлема, посвящённую герою Marvel, в преддверии ГП Лас-Вегаса
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28-летний французский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Эстебан Окон показал в социальных сетях специальную расцветку своего шлема на Гран-При Лас-Вегаса, посвящённую герою компании Marvel — Капитану Америка.

Фото: Личный архив Эстебана Окона

Фото: Личный архив Эстебана Окона

Фото: Личный архив Эстебана Окона

Капитан Америка или Стив Роджерс — супергерой комиксов издательства Marvel Comics, являющийся одним из самых известных персонажей в мире комиксов. Он был создан писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби и впервые появился в комиксах 1940-х Timely Comics. Является также одним из центральных персонажей киновселенной Marvel.

Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября в США. На последнем этапе в Бразилии гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли завоевали двойной подиум в дождевой гонке, финишировав соответственно на второй и третьей позициях.

Ранее сам коллектив показал специальную ливрею на этап в Лас-Вегасе.

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