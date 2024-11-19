В «Уильямсе» объявили о продлении сотрудничества с Duracell

В британской команде Формулы-1 «Уильямс» объявили о продлении сотрудничества с одним из ключевых спонсоров коллектива — Duracell (торговая марка бытовых гальванических элементов, батарей, аккумуляторов). Партнёрство между командой и брендом началось в преддверии старта сезона-2022 и накануне Гран-при Лас-Вегаса было продлено ещё на несколько лет.

В Лас-Вегасе «Уильямс» превратил закрылки DRS на задних крыльях FW46 Александера Албона и Франко Колапинто в вид батарейки Duracell и изменил цвет кнопки DRS на знаковый медный, чтобы связать её с цветом Duracell.

Duracell также становится третьим долгосрочным партнёром за последние недели, который расширил свои отношения с «Уильямсом», присоединившись к Kraken и Gulf Oil International в продолжающейся трансформации команды в стремлении к успеху в Формуле-1.