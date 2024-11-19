Льюис Хэмилтон анонсировал специальную акцию для болельщиков перед ГП Абу-Даби

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон обратился к своим поклонникам и анонсировал специальную акцию для фанатов на Гран-при Абу-Даби.

«Команда Льюса, вы всегда были со мной. Через все взлёты и падения, на каждом этапе пути. Поскольку мы готовимся отметить конец одной главы в Абу-Даби и начало другой, я не могу придумать ничего лучше, чем нести как можно больше ваших имён на своей машине в финальной гонке сезона», — написал Хэмилтон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Имена и фамилии 150 болельщиков, оставивших свои данные на официальном сайте команды «Мерседес», будут напечатаны на автомобиле семикратного чемпиона мира для его последней гонки с командой в Абу-Даби в следующем месяце.