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Вольф заявил, что его слова о Хэмилтоне и его снижающихся способностях вырваны из котекста

Вольф заявил, что его слова о Хэмилтоне и его снижающихся способностях вырваны из котекста
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что его слова о семикратном чемпионе Льюисе Хэмилтоне про причины подписания контракта по схеме «1+1» вырваны из контекста.

«Вы знаете, это было немного вырвано из контекста. Я имел в виду, что все мы стареем, будь то в машине, на питлейне, в качестве менеджера или предпринимателя. И это то, что я пытаюсь сделать с собой. Задаю себе вопрос: становлюсь ли я вместо великолепного просто хорошим? Потому что быть просто качественным сотрудником в Формуле-1 недостаточно.

Сейчас, вопреки моей собственной самооценке, я думаю, мы видим на примере Льюиса, что он всегда рядом с победой, когда машина в порядке. И мы не смогли дать ему эту машину, чтобы показать свои лучшие результаты, и это разочарование, которое мы разделяем в равной степени как в команде, так и для него самого. Но он очень острый. Он отличается от того, когда ему было 20 лет, это, конечно, ясно. Но его опыт и гоночное мастерство огромны», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

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