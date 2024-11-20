Марио Андретти — о пилотаже Макса Ферстаппена: без агрессии ты не станешь чемпионом

84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти высказался по поводу агрессивного пилотирования нидерландского трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена.

«Агрессивный пилотаж Макса я ни в коем случае не называю недостатком. Если ты не агрессивен, ты с самого начала не станешь чемпионом мира, но иногда ты можешь переусердствовать, мы все люди. Он это знает, поэтому не то чтобы он продолжал делать то, чего, возможно, ему не следовало бы делать, но он знает пару мест, таких как Остин, где он, вероятно, был немного не так хорош, но это даже неплохо.

Для меня в этом вся суть гонок, и мне нравится видеть, как гонщик вкладывает в это такую ​​энергию. Если вы агрессивны и делаете действительно глупые вещи снова и снова, это одно, но в случае с Ферстаппеном это совсем не так. Макс очень расчётлив, и иногда, если машина на самом деле не делает того, что ему хочется, он может расстроиться, как и должно быть, и, возможно, переусердствовать. Но так и должен делать хороший гонщик. Если бы в моей команде был такой пилот, то я бы сказал ему: «Молодец!» — приводит слова Андретти издание Racingnews365.