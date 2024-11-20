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Цунода заявил, что не будет удивлён подписанию Колапинто в «Ред Булл» или «РБ»

Цунода заявил, что не будет удивлён подписанию Колапинто в «Ред Булл» или «РБ»
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Японский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «РБ», Юки Цунода прокомментировал слухи вокруг интереса «Ред Булл» к аргентинскому пилоту «Уильямса» Франко Колапинто и заявил, что не будет удивлён появлению Колапинто в стане австрийской команды или младшего коллектива «РБ».

«Он определённо делает хорошую работу. Честно говоря, я мало что знаю об этих вещах и мало что видел, но если Колапинто не будет подписан в «РБ» или «Ред Булл», то я буду удивлён. У него всё хорошо, и у него пока нет места на следующий сезон… так что да, я так думаю», — приводит слова Цуноды изданиe Racingnews365.

Ранее стало известно, что Колапинто встречается с 32-летней популярной соотечественницей.

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