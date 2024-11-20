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Гиперкар Aston Martin Valkyrie установил рекорд «Сильверстоуна» для серийных машин

Гиперкар Aston Martin Valkyrie установил рекорд «Сильверстоуна» для серийных машин
Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне
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Трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Даррен Тёрнер за рулём гиперкара Aston Martin Valkyrie проехал круг по «Сильверстоуну» за 1.56,42, установив новый рекорд трассы для серийных автомобилей.

Это, отметим, быстрее времени Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, показавшей лучшее время в квалификации этапа британского чемпионата GT в этом году (1.56,602). Абсолютный же рекорд трассы принадлежит Льюису Хэмилтону, который в 2020 году в третьем сегменте квалификации Гран-при Великобритании показал время 1.24,303.

Заезды Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне

Заезды Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне

Фото: Aston Martin

Aston Martin Valkyrie был разработан Эдрианом Ньюи в годы сотрудничества британской марки с «Ред Булл» в Формуле-1. Автомобиль был представлен в 2017 году, а в серийное производство поступил в 2021-м. Гиперкар оснащён гибридным двигателем, в основе которого 6,5-литровый атмосферный двигатель. Мощность силовой установки — 865 кВт (1176 л. с.), а стоимость автомобиля начинается с $ 3,5 млн.

В данный момент в Aston Martin работают над гоночной версией Valkyrie, которая в сезоне-2025 дебютирует в гонках на выносливость и выйдет на старт «24 часов Ле-Мана».

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