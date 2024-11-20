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Зак Браун — о пилотировании Ферстаппена: ему надо показать, где находятся пределы

Зак Браун — о пилотировании Ферстаппена: ему надо показать, где находятся пределы
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Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о стиле пилотирования нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ландо [Норрис] пилотирует в жёсткой манере, но честно. Макс – невероятный гонщик, который доводит правила до предела. Но ему надо показать, где находятся эти пределы. Если этого не сделать, возникают моменты, подобные тем, чтобы были между Льюисом Хэмилтоном и Максом в 2021 году, когда Льюис сказал себе: «Хватит, теперь хватит». Не думаю, что мы хотим повторения этого», — приводит слова Брауна издание Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 393 очка.

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