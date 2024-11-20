Хэмилтон: я ничего не утаиваю от «Мерседеса», возможно, другие поступили бы иначе

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что будет и дальше собирать данные, чтобы помочь команде стать лучше в следующем сезоне, когда сам он будет уже выступать за «Феррари».

«Мне это не кажется странным. Вклад, который я сейчас вношу вместе с Джорджем, способствует дальнейшему развитию команды. Это моя работа, за которую мне платят. Я ничего не утаиваю. Это команда, с которой я добиваюсь успеха уже много-много лет, и я хочу, чтобы она и дальше прогрессировала. Я просто так устроен. Такой уж я есть, но, возможно, другие поступили бы иначе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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