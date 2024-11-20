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Браун: раньше ошибки «Макларена» были незаметней, на кону не стояли победы

Браун: раньше ошибки «Макларена» были незаметней, на кону не стояли победы
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Глава «Макларена» Зак Браун высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.

«Все совершают ошибки. Раньше они были незаметней, поскольку на кону не стояли победы. «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» тоже ошибаются, но об этом забывают, потому что они много побеждают.

Мы учимся на своих ошибках, и сейчас мы лучше, чем в начале сезона. Я не оглядываюсь назад и не беспокоюсь о том, чего уже не изменишь. Обычно я говорю команде: «Вы можете совершить ошибку, но, пожалуйста, не делайте этого дважды». Я бы переживал, если бы повторялось одно и то же», — приводит слова Брауна издание Auto Motor und Sport.

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