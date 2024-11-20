Никита Мазепин: Шварцмана не могу назвать нашим пилотом

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин высказал мнение, что в настоящий момент есть много выдающихся российских гонщиков. При этом Роберта Шварцмана Никита отказался называть российским пилотом. Напомним, Шварцман сейчас выступает под израильской гоночной лицензией. Также Мазепин отметил успехи российской школы картинга.

«Шварцмана я, к сожалению, не могу назвать нашим пилотом, потому что он сделал свой выбор и выступает за другую страну. Поэтому, если бы вопрос звучал про израильских гонщиков, я бы назвал его. Что касается российских пилотов, сейчас мне трудно ответить на этот вопрос, потому что количество выдающихся российских гонщиков сейчас у нас на пике.

Русская школа картинга, на мой взгляд, является лидирующей школой в мире — это уникальная ситуация, о которой я и мечтать не мог 10 лет назад, когда я занимался картингом. Поэтому готовы ли наши спортсмены быть лучшими на мировой арене автоспорта? Точно да. Готова ли мировая общественность и позволят ли политические регуляторы им это делать? По моим оценкам, сегодня нет. К сожалению», — приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.

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