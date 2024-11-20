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Зак Браун: если «Макларен» проиграет борьбу за титул, то не из-за Монцы и Сильверстоуна

Зак Браун: если «Макларен» проиграет борьбу за титул, то не из-за Монцы и Сильверстоуна
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Глава «Макларена» Зак Браун не считает, что команда уступит в борьбе за титул «Ред Булл» из-за конкретного неправильного решения.

«Борьба будет продолжаться до конца. В чемпионате пилотов перспективы не очень хороши. Если мы и проиграем, то из-за старта [сезона], а не из-за Монцы или Сильверстоуна. И не потому, что мы не поменяли местами Ландо и Оскара в Венгрии», — приводит слова Брауна издание Auto Motor und Sport.

Напомним, перед 23-м этапом лидер зачёта пилотов и трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» опережает британца Ландо Норриса на 62 очка.

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